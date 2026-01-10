L’Atalanta vola con Palladino, terza vittoria di fila: battuto 2-0 il Torino

L’Atalanta continua a correre e contro il Torino centra la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei gare di campionato. Alla New Balance Arena di Bergamo la Dea si impone 2-0, grazie al ritorno al gol di De Ketelaere dopo 118 giorni e al raddoppio di Pasalic in pieno recupero, conquistando tre punti pesanti che le permettono di portarsi a tre lunghezze dal Como.

La squadra di Palladino indirizza subito la partita, sbloccandola dopo appena dodici minuti: su calcio d’angolo battuto con precisione da Bernasconi, De Ketelaere attacca il primo palo, svetta di testa e supera Paleari. Il Torino non reagisce e l’Atalanta mantiene il controllo del gioco, spinta soprattutto dalla vivacità di Nicola Zalewski, da cui nascono le migliori occasioni del primo tempo, anche se senza fortuna sotto porta.

Nella ripresa i padroni di casa ripartono forte e sfiorano più volte il raddoppio, prima con Krstovic e poi con Zappacosta, fermato da Paleari con l’aiuto del palo. Con il passare dei minuti l’intensità dell’Atalanta cala e il Torino cresce, rendendosi pericoloso soprattutto con Simeone, che al 75’ si vede negare il gol da una grande risposta di Carnesecchi. Nel finale i granata spingono alla ricerca del pareggio, ma a chiudere i conti è l’Atalanta, che al fotofinish trova il 2-0 con Pasalic. Un successo che conferma l’ottimo momento della Dea.