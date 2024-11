Il Venezia domina il 1T, poi Giampaolo la risolve coi cambi: vince il Lecce 1-0

Termina sul risultato di 0-1 la gara del Penzo tra Venezia e Lecce, valida per la tredicesima giornata di Serie A. "Il maestro" Giampaolo vince all'esordio e conquista tre punti pesantissimi in uno scontro diretto, e soprattutto mettendoci il proprio marchio. Infatti nel primo tempo c'è soo la squadra di Di Francesco in campo che spreca tantissimo e va negli spogliatoi clamorosamente sullo 0-0.

Nella ripresa però arrivano le mosse dell'allenatore del Lecce: al 56esimo fuori Pierotti per Jean ma soprattutto fuori Krstovic per Rebic. Il croato trascina i suoi invertendo completamente il trend del match: alla fine al minuto 70 Dorgu segna il gol decisivo spingendo in rete il traversone di Gallo. Il Venezia prova a reagire e Pohjanpalo si divora incredibilmente una rete da due passi con la porta vuota, lisciando il tiro-cross di Ellertsson. È l'ultimo squillo della gara.