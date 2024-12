Il Venezia torna a vincere dopo 6 gare: sconfitto il Cagliari nella sfida salvezza

Si chiude il primo tempo a Venezia: a stappare un match fin lì decisamente bloccato ci ha pensato il gol di Zampano al 40' al termine di una bella progressione di Oristanio.

Al 32' l'occasione più grossa del match: cross di Augello da calcio di punizione defilato, Mina colpisce a botta sicura di testa, ma trova una tanto incredibile quanto rara parata di testa di Filip Stankovic, poi Sverko evita guai mandando in corner. Al 40' si sblocca il match a Venezia: Oristanio sfonda a sinistra come sa fare lui, mettendo in scacco 3 difensori: semina tutti e mette al centro, dove Zampano arriva con i tempi giusti e trafigge Sherri. Poi il numero 7 corre in panchina e si fa dare la maglia del compagno Svoboda, che in settimana è stato operato dopo la rottura del crociato.

Al 67' raddoppia il Venezia: serpentina di Sverko, il difensore parte dalla trequarti, vince un rimpallo, poi mentre sta per cadere la tocca quel tanto che basta per superare Sherri. Al 76', dopo appena 3 minuti dal suo ingresso, Pavoletti accorcia le distanze con un stacco imperioso sopra su cross di Augello.