Ufficiale Il Verona si rinforza per l'esordio col Napoli: arriva un acquisto dal Benfica



A pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Napoli, l'Hellas Verona ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante danese Casper Tengstedt. Il giocatore, che in giornata ha sostenuto le visite mediche prima di firmare il contratto, arriva nel club gialloblu dai portoghesi del Benfica. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione con diritto di riscatto a favore della società scaligera.

