Incubo Milik, nuovo stop muscolare: sua stagione potrebbe già essere finita

vedi letture

Intrigo Arkadiusz Milik per la Juventus. I biancioneri si stanno preparando per il match di domani sera contro il Genoa, calcio d'inizio alle 18, che sancirà il debutto in panchina del nuovo allenatore Igor Tudor. E l'ex difensore bianconero dovrà subito fare i conti con la situazione dell'attaccante polacco. Davvero sfortunato l'ex Napoli in questo frangente che, ai box per un infortunio al ginocchio, potrebbe vedere inasprirsi la strada che lo porta al rientro in campo.

Nuovo problema muscolare

Ma facciamo ordine. Milik per il momento era ai box per un infortunio al ginocchio patito lo scorso giugno. Il rientro era previsto per lo scorso gennaio ma un altro problema, questa volta di natura muscolare, ne aveva rallentato il rientro. Nei giorni scorsi la punta è stata avvistata al JMedical per nuove visite del caso e, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non si tratterebbe di problemi al ginocchio operato in due occasioni nel 2024 ma di un altro guaio a livello muscolare.

Rischio nuovo stop

Difficile quantificarne i tempi del recupero ma il rischio, scrive sempre il quotidiano sportivo, è che il calciatore chiuda la stagione 2024-2025 senza nessuna presenza all'attivo. La speranza è che possa recuperare al più presto per tornare a fare quello che sa fare meglio: i gol e trascinare la Juventus.