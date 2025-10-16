Infortunio Pulisic, rabbia Milan: i tempi di recupero possono allungarsi
TuttoNapoli.net
Christian Pulisic, ko in nazionale nel corso di un'amichevole, sarà sottoposto nelle prossime ore a esami strumentali, appena rientrerà a Milano, dopo il problema rimediato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia: l'infortunio dovrebbe essere al bicipite femorale. Se dovesse confermarsi la lesione, i tempi di recupero potrebbero allungarsi come riportato da Sky Sport. In caso di stop, per la maglia da titolare in vista della partita con la Fiorentna sarebbe corsa a due tra Leao e Nkunku.
Il portoghese è rientrato in anticipo a Milanello per lavorare con Allegri, mentre il francese è reduce dalla prestazione positiva con gol contro l'Islanda.
Pubblicità
Serie A
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com