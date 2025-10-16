Infortunio Pulisic, rabbia Milan: i tempi di recupero possono allungarsi

Infortunio Pulisic, rabbia Milan: i tempi di recupero possono allungarsiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Serie A
di Fabio Tarantino

Christian Pulisic, ko in nazionale nel corso di un'amichevole, sarà sottoposto nelle prossime ore a esami strumentali, appena rientrerà a Milano, dopo il problema rimediato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia: l'infortunio dovrebbe essere al bicipite femorale. Se dovesse confermarsi la lesione, i tempi di recupero potrebbero allungarsi come riportato da Sky Sport.  In caso di stop, per la maglia da titolare in vista della partita con la Fiorentna sarebbe corsa a due tra Leao e Nkunku.

Il portoghese è rientrato in anticipo a Milanello per lavorare con Allegri, mentre il francese è reduce dalla prestazione positiva con gol contro l'Islanda. 