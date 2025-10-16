Juve, McKennie svela: "Tudor mi ha detto di dover perdere peso"
TuttoNapoli.net
Un po' jolly, un po' valore aggiunto, Weston McKennie si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella Juventus di Igor Tudor. Sesta stagione in bianconero da vivere con rinnovato entusiasmo e nuova brillantezza. Il merito? Di mister Tudor stando a quanto dichiarato dal centrocampista statunitense in un'intervista a TNT Sports.
"Ho avuto un precampionato lungo. Tudor mi ha messo addosso tanta pressione. Mi ha detto: ‘attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle gare come è abituato a fare. Devi perdere un po' di peso, è l'unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra'. Quindi mi sono dovuto mettere al lavoro", si legge su Sky Sport.
Pubblicità
Serie A
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com