Juve, McKennie svela: "Tudor mi ha detto di dover perdere peso"

vedi letture

Un po' jolly, un po' valore aggiunto, Weston McKennie si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella Juventus di Igor Tudor. Sesta stagione in bianconero da vivere con rinnovato entusiasmo e nuova brillantezza. Il merito? Di mister Tudor stando a quanto dichiarato dal centrocampista statunitense in un'intervista a TNT Sports.

"Ho avuto un precampionato lungo. Tudor mi ha messo addosso tanta pressione. Mi ha detto: ‘attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle gare come è abituato a fare. Devi perdere un po' di peso, è l'unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra'. Quindi mi sono dovuto mettere al lavoro", si legge su Sky Sport.