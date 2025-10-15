Milan, non solo Pulisic: anche Rabiot dolorante. Domani esami di controllo
Il Milan deve fare i conti con diversi acciacchi emersi durante la sosta per le nazionali. Il caso più delicato riguarda Christian Pulisic: l’attaccante statunitense, già alle prese con qualche dolore, è stato impiegato anche nella seconda amichevole della Nazionale USA da Mauricio Pochettino, una scelta che non è piaciuta ai rossoneri. Il rischio, infatti, è quello di perdere un giocatore fondamentale per Massimiliano Allegri, che spera di riaverlo a disposizione già alla ripresa del campionato.
Non solo Pulisic: anche Adrien Rabiot è tornato dalla Francia con qualche fastidio al polpaccio. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non si tratterebbe di nulla di grave, ma il centrocampista si sottoporrà a esami di controllo per chiarire la situazione. Stesso discorso per Alexis Saelemaekers, che verrà valutato nei prossimi giorni: l’infortunio del belga sembra meno serio del previsto, e in casa Milan cresce l’ottimismo sul suo recupero in vista della sfida contro la Fiorentina, anche se lo staff medico non intende correre rischi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro