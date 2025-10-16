Insigne aspetta solo la Lazio: possibile accordo e firma entro un mese
La Lazio aspetta Insigne e Insigne aspetta solo un cenno per tornare a lavorare con Sarri. Ultime sulla trattativa su Il Messaggero oggi in edicola. Negli ultimi giorni i contatti tra l'entourage del giocatore e il presidente Lotito sarebbero ripresi. Stando a quanto si legge, Insigne potrebbe firmare già a novembre, ma solo accettando un ingaggio inferiore agli 1,3 milioni netti, cifra resa disponibile dalle recenti cessioni.
Per uno stipendio più alto, invece, si dovrà attendere metà dicembre, quando la nuova commissione sui conti dei club valuterà il bilancio della Lazio e l'eventuale inserimento di 12-13 milioni di crediti da diritti TV, oltre a un possibile nuovo sponsor (tra cui si valuta anche Air Italy) che potrebbe garantire fino a 5 milioni l'anno.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro