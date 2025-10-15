Juve su Milinkovic-Savic? Romano frena: "Non è in vendita, ad oggi non risultano trattative"

Juve su Milinkovic-Savic? Romano frena: "Non è in vendita, ad oggi non risultano trattative"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Serie A
di Antonio Noto

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha fatto il punto del mercato in Serie A attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa a Sergej Milinkovic-Savic: "Non mi risulta che sia considerato in vendita, soprattutto a gennaio. Ha una questione contrattuale da affrontare, una questione di rinnovo che si sta affrontando per prendere una decisione.

Continuare in Arabia a condizioni fuori parametro per l'Europa o tornare con uno stipendio diverso ma anche con un desiderio personale differente. Tante squadre sono attente, ma a oggi non risultano trattative con la Juventus o altre squadre. In estate poi può essere un'altra storia".