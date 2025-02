Insidia Calhanoglu: statistica da brividi contro il Napoli

Hakan Çalhanoglu ha segnato in due delle ultime tre sfide contro il Napoli in Serie A: nel match di andata (1-1) e nella gara del Maradona dello scorso campionato (3-0); il turco ha segnato sette gol da fuori area in nerazzurro in Serie A, di cui gli ultimi due in questi due incontri con i partenopei – la prossima sarà la sua 50ª rete in Serie A.

