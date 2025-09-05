Insigne-Lazio, giorni decisivi: Lotito incontrerà l'entourage per trovare l'intesa
La Lazio lavora con decisione per riportare lo svincolato Lorenzo Insigne in Serie A. L’ex capitano del Napoli, senza squadra dopo l’esperienza poco fortunata a Toronto, sogna un ritorno nel campionato italiano e vede nella Lazio la chance giusta per rilanciarsi sotto la guida di Maurizio Sarri. Un’operazione che, se concretizzata, rappresenterebbe un innesto di grande qualità per un gruppo che in estate non ha potuto rinforzarsi.
La trattativa è ancora in fase di definizione, con alcuni nodi ancora da sciogliere legati a ingaggio e durata del contratto. Lotito, rientrato nel fine settimana, come riferisce il Corriere dello Sport, incontrerà l’entourage del giocatore per cercare l’intesa. In caso di fumata bianca, non è da escludere un tesseramento anticipato già a dicembre, così da consentire a Insigne di allenarsi regolarmente con la squadra e presentarsi pronto per l’inizio del 2026.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro