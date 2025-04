Inter, allarme diffidati in vista del Bologna: in 4 a rischio squalifica col Cagliari

L'Inter affronterà il Cagliari nel prossimo turno di campionato. Simone Inzaghi deve gestire al meglio la sua rosa in vista del ritorno col Bayern Monaco e di un undici che potrebbe anche essere confermato in blocco per il match decisivo di San Siro. Saranno ancora out Dumfries e Zielinski, Taremi può rientrare.

Nessuno squalificato per questo match con un poker di diffidati però a forte rischio per il match delicato di Bologna: Asllani, Bastoni, Mkhitaryan e Pavard. Forti riflessioni dunque su questi giocatori, ma almeno uno di loro potrebbe partire dall'inizio (e gli altri subentrare) secondo quanto riferiscono i media interisti quest'oggi.