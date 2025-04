Inter, allarme in attacco: Lautaro costretto agli straordinari

L'infortunio di Marcus Thuram, che adesso pare sulla via del recupero, non è arrivato in un grande momento per l'Inter. Contro il Bologna al fianco di Lautaro Martinez è partito Joaquin Correa, lo farà anche stasera il Tucu insieme al connazionale anche perché le condizioni fisiche di Taremi e Arnautovic non danno le giuste garanzie per una partita così importante. Non vale una stagione, ma il primo trofeo sicuramente si. Tanto passa da questa sera, anche dal punto di vista morale dopo lo stop di Bologna.

Allora Lautaro Martinez, come riportato da Gazzetta dello Sport, è chiamato agli straordinari per due motivi. Il primo per l'importanza della partita, è sempre un derby che vale la finale di Coppa Italia e l'altro per la scarsità di alternative a disposizione di Simone Inzaghi per via di infortuni e condizioni non ottimali dei possibili sostituti.