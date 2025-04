Inter, anche Arnautovic non al top: Correa pronto a far coppia con Lautaro

Novità di formazione nell'Inter, il cu tandem d'attacco domenica contro il Bologna dovrebbe essere formato da Lautaro Martinez e dal Tucu Joaquin Correa e non da Marko Arnautovic, ancora non al meglio fisicamente.

Assenti anche Dumfries e Zielinski: l’olandese dovrebbe rientrare con la Roma, per il polacco potrebbe servire una settimana in più. Simone Inzaghi deve fare a meno anche di Thuram e dovrebbe mischiare le carte senza stravolgimenti: in difesa De Vrij dovrebbe concedere un turno di riposo ad Acerbi, Bisseck insidia Pavard con Bastoni davanti a Sommer. Sulle fasce Zalewski dovrebbe prendere il posto di Darmian, a sinistra ballottaggio Carlos Augusto-Dimarco. Frattesi scalpita a centrocampo e insidia uno fra Barella e Mkhitaryan con Calhanoglu in regia. Davanti, come detto, si va verso la coppia argentina Correa-Lautaro.

Le ultime sul Bologna. Il match contro l'Inter potrebbe essere l'occasione di rivedere Castro dal 1'. Insieme a lui anche Odgaard dovrebbe rientrare tra i titolari, mentre ai già Infortunati Calabria, Ferguson e Skorpuski si aggiungere Casale. In porta ci sarà quindi Ravaglia, alle spalle di Beukema e Lucumì, coppia centrale, con Miranda e Holm rispettivamente a sinistra e destra della linea difensiva. La mediana vedrà ancora protagonista la coppia Freuler- Pobega, con Odgaard più avanzato insieme a Orsolini, Ndoye e Castro. A riferirlo è Tuttomercatoweb.