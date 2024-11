Inter, arriva il terzo infortunio in difesa: Inzaghi a Firenze senza rotazioni

Dopo aver perso Benjamin Pavard, difensore che resterà fuori circa un mese e che potrebbe rientrare per la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, l'Inter deve fare i conti con un nuovo e inatteso problema fisico: l'esterno Carlos Augusto, infatti, si è fermato per un fastidio muscolare e difficilmente potrà essere presente domani sera contro la Fiorentina al Franchi. S

alvo sorprese sarà della sfida Davide Frattesi, anche se il centrocampista azzurro partirà dalla panchina dopo i fastidi fisici delle ultime settimane. Difficilmente, invece, potrà recuperare Francesco Acerbi limitando così le rotazioni soprattutto in difesa di Simone Inzaghi. Si entra in una fase molto delicata della stagione nerazzurra ed il tecnico dell'Inter avrebbe voluto l'intera rosa a disposizione.