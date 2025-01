Inter, Ausilio: "Zero offerte per Frattesi, non ha mai chiesto la cessione"

vedi letture

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League con lo Sparta Praga. Si parte dalla situazione di Frattesi, da tempo al centro di voci di mercato: "È molto più semplice di quello che appare. Il ragazzo non è mai venuto a chiedere la cessione, di recente il mister ha fatto una verifica con tutta la squadra, come è giusto in questo periodo. La squadra è concentrata sui tanti obiettivi: Frattesi è un giocatore importante e non ha mai manifestato l'intenzione di andare via.

Squadre che si siano fatte avanti con noi in maniera diretta non ce ne sono: sappiamo che ha un agente simpatico, che è un amico ma è anche molto attivo e ha mosso qualcosa sicuramente. È diventato più un tema mediatico che tecnico: ultimamente ha giocato meno, non per scelte ma per questioni fisiche, cose non gravi ma che lo hanno messo in disparte. Pur non stando benissimo ha sempre dato la sua disponibilità: era in panchina anche di recente".