Inter avanti a San Siro: 1-0 sul Sassuolo all’intervallo

vedi letture

Termina sul risultato di 1-0 il primo tempo del match di San Siro tra Inter e Sassuolo, valido per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu sono avanti grazie al gol di Federico Dimarco al 14esimo minuto, che da dentro l’area libera il mancino vincente dopo l’ottimo assist d’esterno di Sucic. Passano alcuni giri d'orologio e i neroverdi si rendono pericolosi con Berardi, che dopo un bel dribbling ha sfiorato il palo alla destra di Martinez.