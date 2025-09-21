Da Milano preoccupati: "Gimenez non si è ancora sbloccato, tanti dubbi..."

Il Milan vince e convince e domenica ospiterà il Napoli al Meazza, ma non tutti è dorato. Ci sono anche problemi che vengono evidenziati il giorno dopo la vittoria di Udine. Uno di questi è l'astinenza da gol di Gimenez. Ne parla Milannews: "L'attesa comincia a farsi pesante. Santiago Gimenez non ha ancora trovato la via del gol con la maglia del Milan, nonostante prestazioni generose al servizio della squadra, come confermato da Max Allegri. Quello che però conta per un attaccante è il tabellino, che resta inchiodato a zero, dato che, col passare delle settimane, alimenta interrogativi e inevitabili pressioni.

Allegri è un gestore, lo è sempre stato, e le sue precedenti esperienze gli hanno insegnato che giocatori del genere, in momenti come questi, vanno coccolati. E il tecnico rossonero questo starebbe facendo con Gimenez, continuando a mostrargli fiducia mandandolo in campo nonostante le cose non stiano andando secondo i piani. Allegri lo schiera, lo incoraggia, lo spinge a ritrovare serenità sotto porta ma soprattutto lo elogia davanti le TV".