Crisi Fiorentina, ko 1-2 col Como: ancora 0 vittorie per Pioli in Serie A
Continua il momento di crisi per la Fiorentina che, dopo la dura sconfitta casalinga contro il Napoli, crolla di nuovo al Franchi per 1-2 contro il Como. La gara viene sbloccata da Rolando Mandragora che dopo 6 minuti trova un super gol, nel secondo tempo al 65esimo pareggia i conti Oliver Kempf su assist del solito Nico Paz, nel finale i viola non riescono a creare nessuna occasione pericolosa ma sono i lariani che spingono per il vantaggio e lo trovano in extremis al 94esimo con Jayden Addai. Dunque, la squadra di Stefano Pioli è ancora senza vittoria fin qui in Serie A, lo score è di due pareggi e due sconfitte. Bene invece gli uomini di Cesc Fabregas, a quota sette punti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Fiorentina-Como 1-2:
Juventus 10 punti (4 partite giocate)
Napoli 9 (3)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Inter 3 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (3)
Lecce 1 (4)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro