Crisi Fiorentina, ko 1-2 col Como: ancora 0 vittorie per Pioli in Serie A

vedi letture

Continua il momento di crisi per la Fiorentina che, dopo la dura sconfitta casalinga contro il Napoli, crolla di nuovo al Franchi per 1-2 contro il Como. La gara viene sbloccata da Rolando Mandragora che dopo 6 minuti trova un super gol, nel secondo tempo al 65esimo pareggia i conti Oliver Kempf su assist del solito Nico Paz, nel finale i viola non riescono a creare nessuna occasione pericolosa ma sono i lariani che spingono per il vantaggio e lo trovano in extremis al 94esimo con Jayden Addai. Dunque, la squadra di Stefano Pioli è ancora senza vittoria fin qui in Serie A, lo score è di due pareggi e due sconfitte. Bene invece gli uomini di Cesc Fabregas, a quota sette punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Fiorentina-Como 1-2:

Juventus 10 punti (4 partite giocate)

Napoli 9 (3)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Torino 4 (4)

Inter 3 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (4)