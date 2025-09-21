Live 4ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Lautaro a rischio, Chivu sceglie Esposito

Quarta giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

LECCE-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane

BOLOGNA-GENOA - Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Vieira

HELLAS VERONA-JUVENTUS - Formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

UDINESE-MILAN - Formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

LAZIO-ROMA - Formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

TORINO-ATALANTA - Formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone. Allenatore: Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric

CREMONESE-PARMA - Formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18:00

Nei viola, Pioli ritrova Gudmundsson che si riprende il posto in attacco al fianco di Kean, mentre in mediana arriva la chance per Nicolussi-Caviglia insieme a Mandragora e Fagioli. Sponda lariana, Fabregas lancia Diego Carlos per sostituire lo squalificato Ramon, in attacco invece Morata è in vantaggio su Douvikas, alle sue spalle Nico Paz con Kuhn e Jesus Rodriguez.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas

INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20:45

Chivu è orientato a dare un turno di riposo ad alcuni uomini: tra i pali out Sommer e spazio a Martinez, a centrocampo Sucic farà rifiutare Mkhitaryan; in attacco potrebbe esserci Pio Esposito a fare coppia con Thuram, viste le condizioni non ottimali di Lautaro Martinez. Nei neroverdi, Grosso conferma l'undici che ha vinto la scorsa giornata: quindi tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Muric: Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20:45

Turnover per i campioni d'Italia, Conte può passare al 4-3-3 per rifiatare Spinazzola, Lobotka, McTominay e Hojlund. Dunque, torna Meret in porta, sulla corsia sinistra agirà Olivera; in cabina di regia ecco Gilmour coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Tridente inedito Politano-Lucca-Neres. Negli ospiti, Gilardino disegna un 3-5-2 con Akinsamiro in vantaggio su Tramoni e davanti Nzola insieme a uno tra Moreo e Meister.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. Allenatore: Conte.

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Angori; Nzola, Moreo. Allenatore: Gilardino.