Cheddira incendia il finale, l’Inter sbanda ma vince: battuto 2-1 il Sassuolo

vedi letture

Termina sul risultato di 2-1 il match di San Siro tra Inter e Sassuolo, valido per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu tornano a fare punti dopo le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus: gara sbloccata dal gol di Federico Dimarco al 14esimo minuto, che da dentro l’area libera il mancino vincente dopo l’ottimo assist d’esterno di Sucic; nella ripresa, dopo una parata decisiva di Josep Martinez, all'81esimo Carlos Augusto trova il raddoppio grazie ad una conclusione da fuori area deviata due volte, ma passano appena tre giri d'orologio e Walid Cheddira accorcia subito le distanze sull'imbucata di Berardi. Nei minuti di recupero il Sassuolo assalta la porta dell'Inter che rischia anche con una trattenuta in area, ma alla fine riesce a difendere la vittoria.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Sassuolo 2-1:

Juventus 10 punti (4 partite giocate)

Napoli 9 (3)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Inter 6 (4)

Torino 4 (4)

Sassuolo 3 (4)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (4)