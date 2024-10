Inter, Barella torna in gruppo. Domani si capiranno le condizioni di Zielinski

Come per tutte le squadre di Serie A, sono ore di rientro per i tanti giocatori dell'Inter impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali in giro per il mondo. L'attenzione maggiore in casa nerazzurra, in vista del big match contro la Roma domenica 20 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, è rivolta alle condizioni di Piotr Zielinski dopo il piccolo problema (almeno questo si augura lo staff interista) accusato con la maglia della Polonia.

L'ex Napoli rientrerà alla Pinetina nella giornata di domani e soltanto in quel momento, verosimilmente con l'ausilio degli esami strumentali, si capirà la reale entità del problema e quindi l'eventuale dubbio in merito alla sua presenza coi giallorossi.

Per quanto riguarda la seduta odierna agli ordini di Simone Inzaghi, da segnalare il lavoro regolarmente in gruppo di Nicolò Barella, mentre Tajon Buchanan ha lavorato ancora a parte con l'intento di non forzare ancora dopo la guarigione da un infortunio importante e dal lungo recupero. Per tutti gli altri giocatori impegnati con le Nazionali, prima parte di allenamento con la squadra e ultima parte di lavoro personalizzato come da programma. Il tutto, ovviamente, in attesa di capitan Lautaro Martinez reduce dal successo con gol per 6-0 contro la Bolivia questa notte. A riportarlo è Tuttomercatoweb.