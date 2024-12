Inter, Bastoni punge: "Conte non mollerà fino alla fine, dobbiamo stargli più dietro possibile"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai media presenti in occasione del Gran Galà del Calcio AIC. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me siamo sulla buona strada per raggiungere i livelli dello scorso anno. Siamo partiti un po' a rilento a livello mentale. Conte non mollerà fino alla fine, dovremo essere bravi noi a stare vicino il più possibile. La nostra idea è sempre stata quella di dare la stessa importanza a tutte le competizioni. Tutti devono sentirsi parte del progetto Inter, il mister è molto bravo nelle rotazioni".