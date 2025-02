Inter brutta e fortunata! Soffre, viene salvata da Martinez e la vince su una mischia

Termina sul risultato di 1-0 il match di San Siro tra Inter e Genoa, valido per la 26ª giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi va in difficoltà e non poco, ma alla fine riesce a trovare i tre punti che la portano momentaneamente al primo posto a +1 sul Napoli: gli azzurri affronteranno domani il Como e dovranno rispondere in vista dello scontro-scudetto della prossima settimana.

Il primo tempo.

I nerazzurri faticano a trovare i varchi giusti: dopo 45 minuti non creano nessuna occasione pericolosa, zero i tiri in porta. Buon avvio invece dei rossoblu che difendono con ordine e non diniegano la ripartenza quando possibile, con le sgroppate di Zanoli. Tra l'altro si infortuna Correa proprio allo scadere, ma uscirà nell'intervallo per evitare di sprecare uno slot.

Il secondo tempo.

L'Inter crea qualcosa in più ma è comunque poco brillante: il primo vero squillo è la traversa colpita da Barella dal limite dell'area. Intanto Mkhitaryan, diffidato, viene graziato da un'evidente ammonizione. Al 76esimo lo sliding doors della partita: calcio d'angolo per il Genoa, torre per Ekuban che da pochi passi di testa viene murato da Martinez. Occasione clamorosa. Dopo appena due minuti, corner stavolta per l'Inter e Lautaro Martinez segna di testa con l'aiuto ad una deviazione.