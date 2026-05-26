Inter-Chivu, avanti insieme! Intesa per il rinnovo: i dettagli

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A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

L’Inter continua a programmare il futuro partendo dalla conferma di Cristian Chivu. Dopo aver conquistato Serie A e Coppa Italia alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, il club ha deciso di blindare l’allenatore con un nuovo contratto. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Accordo fino al 2028

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra la dirigenza interista e l’agente del tecnico, Pietro Chiodi, durante il quale sarebbe stata raggiunta l’intesa per il rinnovo fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Gli avvocati starebbero già lavorando ai dettagli burocratici prima della firma ufficiale, che arriverà nelle prossime settimane senza particolare urgenza. La società vuole così dare continuità al progetto tecnico avviato con Chivu.