Inter, Chivu: "Napoli? Grande squadra, ma sappiamo che gara sarà..."

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Cristian Chivu è stato intervistato da Dazn dopo Cagliari-Inter, rispondendo anche ad una domanda sulla prossima sfida contro il Napoli: "Abbiamo creato, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Un po' per demerito nostro e un po' per merito degli avversari. Siamo arrivati con facilità, poi siamo andati in confusione, abbiamo perso le distanze e loro sono riusciti a metterci un po' di paura. Ma siamo stati bravi a capire il momento e chiuderci di conseguenza".

"Abbiamo creato anche nel secondo tempo, dobbiamo essere più cinici sotto porta. Poi abbiamo perso le distanze: metà squadre pensava in un modo e la difesa pensava a difendere. Gli ultimi minuti devi reagire, abbiamo aggiunto Bisseck con Pavard a fare il quinto. Stiamo ancora costruendo la condizione, non abbiamo tempo per qualche allenamento in più. Il miglior modo è giocare, anche se a volte perdono un po' di brillantezza".

"Miglior Calha? Calha è Calha, abbiamo un centrocampo di grande qualità, con giocatori dalle caratteristiche diverse. I nuovi arrivati si devono calare il prima possibile. Abbiamo capito in fretta la partita e sono stati bravi ad adattarsi in fretta all'avversario. Napoli? Abbiamo 3 punti in più dall'anno scorso, siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Sappiamo che tipo di partita sarà, quanto entrambe ci tengono a vincere. Ma c'è ancora tempo, godiamoci la vittoria perché non è stata semplice".