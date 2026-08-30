Juventus, Spalletti già in emergenza infortuni: tre out, preoccupa Thuram

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Spalletti in apprensione per il centrocampista francese: possibile intervento chirurgico

L'avvio di stagione della Juventus è segnato da diverse difficoltà sul fronte infortuni. A preoccupare maggiormente Luciano Spalletti, come riportato da Tuttosport, è la situazione di Khephren Thuram, ancora alle prese con una sindrome femoro-rotulea che non sta rispondendo come sperato alla terapia conservativa. Il centrocampista francese aveva anticipato i tempi della preparazione estiva, ma il fastidio al ginocchio lo ha costretto a lunghi periodi di lavoro differenziato.

Thuram, si valuta l'ipotesi chirurgica

Dopo un breve rientro in gruppo, Thuram si è dovuto fermare nuovamente. A inizio settimana il giocatore volerà a Lione per un consulto specialistico, utile a definire il percorso terapeutico da intraprendere. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella dell'intervento chirurgico, opzione che allungherebbe considerevolmente i tempi di recupero e che potrebbe avere ripercussioni sulle scelte di mercato della Juventus.

Yildiz verso l'operazione, si attendono gli esami per Cambiaso

Situazione già chiarita, invece, per Kenan Yildiz. A confermarlo è stato Giorgio Chiellini: "Kenan si opererà e dovrà stare fuori qualche mese". L'intervento chirurgico è programmato per l'inizio della settimana. Resta invece da valutare la situazione di Andrea Cambiaso, uscito anzitempo dalla gara contro il Parma per una distorsione alla caviglia. Sarà solo nelle prossime ore, dopo gli accertamenti, che si potrà definire con precisione l'entità dell'infortunio.