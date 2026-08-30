L'Inter domina ma non la chiude: finale sofferto, ma vittoria meritata a Cagliari

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Seconda vittoria consecutiva in Serie A per l'Inter, che espugna di misura il campo del Cagliari grazie alla rete siglata in avvio da Hakan Calhanoglu al 9'. Non mancano le sorprese nelle scelte iniziali: Chivu lancia dal primo minuto Pavard, Luis Henrique e Sucic. In campo, però, la prima frazione è un monologo dell'Inter, che passa in vantaggio già al 9' con un preciso tiro dalla distanza di Calhanoglu. I nerazzurri sfiorano più volte il raddoppio: ci provano Akanji, Barella (in due occasioni), Dimarco, Lautaro e, poco prima dell'intervallo, Pio Esposito, ma trovano sempre la risposta di Caprile o dei suoi difensori, prima Rodriguez e poi Deiola.Si va così al riposo sullo 0-1 all'Unipol Domus.

La reazione del Cagliari non basta

Anche l'avvio di ripresa segue lo stesso copione: l'Inter continua a dominare e Pio Esposito spreca una buona occasione a tu per tu con Caprile. Dopo un'ora di gioco, però, arriva finalmente la reazione del Cagliari, trascinato dai subentrati: Fadera si rende pericoloso con un tiro-cross per Kevin Carlos che impegna Martinez. È il segnale che Pisacane aspettava, e la gara cambia volto per un tratto. Gli ultimi quindici minuti diventano una vera e propria battaglia, con continui capovolgimenti di fronte. Tra le occasioni sprecate dalla coppia ThuLa (Thuram è entrato al posto di Esposito), spicca anche un salvataggio decisivo di Bisseck, anche lui subentrato dalla panchina, che chiude in maniera provvidenziale su una conclusione ravvicinata di Adopo. È l'ultima vera occasione per i sardi: nel finale l'Inter alza le barricate e non concede più nulla, se non un paio di tentativi velleitari degli avversari.