Bologna, Rowe non convocato per l'Atalanta! Tedesco: "E' poco sereno..."

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Jonathan Rowe è sempre più lontano dal Bologna. L’attaccante inglese, da tempo inseguito dall’Atalanta in sede di mercato, salterà la prossima di campionato, che curiosamente vedrà i rossoblù impegnati proprio con la formazione bergamasca. Una scelta abbastanza prevedibile considerando la trattativa che prosegue tra le parti.

Rowe, l'annuncio di Tedesco in conferenza

Ad annunciare la decisione è stato Domenico Tedesco, allenatore degli emiliani: “L’ho visto poco sereno e quindi abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita”, ha spiegato in conferenza stampa. A proposito di esterni offensivi, Tedesco ha parlato anche della possibilità di vedere Orsolini e Bernardeschi in campo insieme: "La situazione è chiara, altrimenti parliamo della sua posizione (di Bernardeschi, ndr) per tutto l'anno. Preferisce giocare sull'esterno. Abbiamo due giocatori forti su quella fascia di settimana in settimana sceglieremo il migliore. Anche chi entra al 60esimo può dare la scintilla alla squadra e fare bene".