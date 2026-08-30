Lazio, altra vittoria: 1-0 sul modesto Genoa e Gattuso a punteggio pieno

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Ieri alle 22:55Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Seconda vittoria consecutiva in questo avvio di Serie A per la Lazio, mentre per il Genoa di De Rossi arriva il secondo ko di fila. Termina 1-0 la sfida dell'Olimpico, decisa da una rete di Davide Frattesi, che replica il gol già siglato lunedì scorso contro il Bologna.

Primo tempo: Frattesi show, out Rovella

Partita subito vivace all'Olimpico, con il match che si sblocca al 25' grazie alla seconda marcatura in altrettante presenze in campionato con la maglia biancoceleste per Davide Frattesi. L'azione nasce da una percussione personale di Nuno Tavares, che arriva sul fondo e crossa in area, dove il centrocampista ex Inter anticipa tutti e batte Bijlow con un preciso sinistro di prima intenzione. 

Ripresa: Lazio in controllo, esordio per Pinamonti

Nella ripresa il ritmo della gara cala leggermente. Nel finale arriva l'esordio in biancoceleste di Andrea Pinamonti, che si fa subito notare colpendo un palo con un tiro di destro. Il forcing finale del Genoa di De Rossi non produce invece il pareggio sperato: la Lazio porta così a casa il secondo 1-0 stagionale, agganciando Milan, Juventus e Inter in vetta alla classifica a punteggio pieno.