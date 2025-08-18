Inter, Dimarco si era fermato contro l'Olympiakos: le ultime sulle sue condizioni
Secondo giorno di riposo in casa Inter, con la ripresa degli allenamenti prevista nella giornata di domani ad Appiano Gentile. I nerazzurri, terminata la loro preseason con convincente 2-0 inflitto ai greci dell'Olympiakos sono pronti a tornare a disposizione di Christian Chivu e a mettere nel mirino il debutto in campionato, che li vedrà affrontare a San Siro il Torino nella giornata di lunedì 25 agosto.
Il punto interrogativo maggiore riguarda le condizioni di Federico Dimarco, uscito anzitempo nel test contro il club di Atene a causa di un problema fisico. Tuttavia, riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport all'interno delle proprie colonne, l'esterno dovrebbe presentarsi regolarmente al lavoro. Il suo stato di salute non preoccupa e il cambio nella gara disputata sabato sera sembra essere stato puramente precauzionale visto l'imminente inizio di stagione.
