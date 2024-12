Inter, disavventura notturna in aeroporto: guasto prima del volo e notte in Germania

La squadra di Inzaghi ha dovuto passare la notte in Germania ed è ripartita stamattina attorno alle 11

Piccola disavventura per l’Inter al rientro dalla trasferta in Germania dopo la partita persa ieri sera per 1-0 contro il Bayer Leverkusen. L’aereo che avrebbe dovuto riportare la squadra (da Colonia) in Italia ieri sera, subito dopo la partita, ha subito un guasto poco prima della partenza.

La squadra di Inzaghi ha dovuto passare la notte in Germania ed è ripartita stamattina attorno alle 11: atterrata pochi minuti fa, oggi sarebbe stato comunque giorno di riposo programmato, e domani ci sarà la ripresa in vista della sfida contro la Lazio in programma per lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma.