Inter, escluse lesioni al ginocchio per De Vrij: il punto sugli infortunati

L’Inter si gode un giorno di riposo dopo il passaggio ai quarti di Champions, con lo sguardo già rivolto alla sfida scudetto contro l’Atalanta, in programma domenica sera al Gewiss Stadium. Tra i temi più caldi c’è la situazione di Stefan De Vrij, che avrebbe dovuto partire titolare contro gli olandesi ma ha dato forfait nel riscaldamento, lasciando spazio a Francesco Acerbi.

Per il difensore olandese, che aveva svolto un lavoro differenziato alla vigilia come Lautaro Martinez, gli esami di controllo effettuati in mattinata hanno escluso lesioni al ginocchio, evidenziando solo una leggera infiammazione. Da valutare la sua disponibilità per la trasferta di Bergamo: dovrebbe essere a disposizione, anche se la sensazione è che Inzaghi possa ancora affidarsi ad Acerbi dall’inizio, riporta il portale linterista.it.

L’infermeria nerazzurra resta un tema d’attualità. Lautaro e Frattesi non preoccupano: l’argentino dovrebbe essere regolarmente a disposizione, come l’ex Sassuolo che ha rimediato solo una botta alla caviglia nel finale di gara con il Feyenoord. Sul fronte recuperi, Inzaghi non si aspetta novità imminenti: Zalewski è il più vicino al rientro, mentre per Darmian e Dimarco – quest’ultimo sarà probabilmente convocato in Nazionale – se ne riparlerà dopo la sosta.