Ufficiale Inter-Fiorentina, le formazioni: Pio Esposito e Comuzzo dal 1'

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Fiorentina, valido per la nona giornata di Serie A. Nei nerazzurri, Chivu lancia Pio Esposito, turno di riposo per Bonny, e c'è Sucic al posto dell'infortunato Mkhitaryan. Sponda viola, Pioli torna a schierare Comuzzo dal primo minuto, mentre in attacco è confermato il tandem Gudmundsson-Kean. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Mosconi, Alexiou, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.