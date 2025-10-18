L'Inter pensa (anche) al Napoli: nessun rischio per Thuram, obiettivo Maradona

Prudenza massima in casa Inter per Marcus Thuram, ancora ai box per infortunio. Il Corriere dello Sport a questo proposito racconta che la speranza (e non la certezza) è quella di riaverlo almeno tra i convocati per la trasferta di Napoli di sabato prossimo. Oltre alla sfida di oggi dell’Olimpico, l'attaccante salterà anche quella di martedì in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise in Champions e ieri lo stesso Cristian Chivu non si è sbottonato sui tempi di recupero.

Qual è la situazione? Dopo diversi giorni di terapie durante la sosta per le nazionali, il giocatore francese ha ricominciato a correre in maniera blanda e l'intenzione è quella di non correre nessun rischio per evitare ricadute. La lesione di basso grado alla coscia sinistra è in via di guarigione, ma - si legge - sarà comunque fondamentale far trascorrere il tempo necessario essendo passati 18 giorni dall'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga lo scorso 1° ottobre.