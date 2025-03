Inter, infortunio De Vrij: oggi esami di controllo, le ultime

Giorno di riposo in casa Inter, dopo la vittoria sul Feyenoord, in attesa di tornare a lavorare in vista dell’Atalanta nella sfida scudetto in programma domenica sera al Gewiss Stadium. Uno dei principali temi riguarda le condizioni di Stefan De Vrij, che ieri sarebbe dovuto partire da titolare e invece ha alzato bandiera bianca nel riscaldamento in favore di Francesco Acerbi.

Le condizioni dell’olandese. Il difensore centrale - che, come Lautaro, aveva lavorato a parte alla vigilia del ritorno con gli olandesi - stamattina ha effettuato degli esami di controllo, che - scrive Tmw - hanno escluso la presenza di qualsiasi lesione al ginocchio. Solo una leggera infiammazione: da capire, comunque, se Inzaghi potrà averlo a disposizione per i confronto con Gasperini.