Ufficiale

Inter, infortunio Lautaro: ecco il report tanto atteso, l’annuncio ufficiale

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:50Serie A
di Arturo Minervini

L’Inter ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni dell’attaccante argentino saranno nuovamente valutate nel corso della prossima settimana.