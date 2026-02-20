La Juve lancia maglie a righe stile carcerato: esplode l'ironia sui social

Oggi alle 13:20Serie A
di Arturo Minervini

"Le strisce diventano uniche nel loro genere. Passato e presente, proiettati verso la stessa direzione" .Così la Juventus annuncia il 4° kit ufficiale della stagione 2025-26, nato dalla collaborazione con Adidas. Le immagini sono ben presto diventate virali sui social, con gli utenti che hanno ironizzato sul fatto che le strisce orizzontali ricordino chiaramente le tute utilizzate in carcere in passato. 