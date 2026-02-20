Atalanta verso il Napoli: la probabile formazione di Palladino

Atalanta verso il Napoli: la probabile formazione di PalladinoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Serie A
di Arturo Minervini

Atalanta-Napoli si giocherà domenica 22 febbraio alle ore 15.00, una sfida che profuma d’Europa. L’Atalanta vuole rilanciare la propria corsa alle zone alte della classifica, il Napoli è chiamato a rispondere tra mille difficoltà di formazione e con l’obbligo di restare agganciato al treno Champions. 

Il tecnico nerazzurro si affida al consueto 3-4-2-1, sistema che garantisce aggressività sugli esterni e densità tra le linee con le assenze importanti in attacco. Questa la probabile.

ATALANTA (3-4-2-1):
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.