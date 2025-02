Inter, Inzaghi pensa di mettere in panchina i diffidati: le ultime di formazione

L'Inter domani avrà un solo obiettivo: battere il Genoa. Ma non sono pochi i nodi di formazione per Inzaghi, che ha perso Sommer. In porta, quindi, Martinez, finora impiegato solo in coppa con l'Udinese.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ancora in piedi almeno tre ballottaggi, coinvolti i tre giocatori che sono diffidati e che dunque con un giallo salterebbero il Napoli nel match successivo: ovvero Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Non è un caso che siano proprio loro i protagonisti dei tre dubbi di formazione: Bastoni-Acerbi, Frattesi-Barella e Mkhitaryan-Zielinski. Torna dal 1' De Vrij. Fuori causa Thuram, mentre Carlos Augusto potrebbe recuperare almeno per la panchina. In attacco spazio ancora a Taremi con Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.