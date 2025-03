Inter, Inzaghi rischia: vuole il +4 sul Napoli e schiererà pure i 3 diffidati

Da giocare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord e lo scontro diretto con l’Atalanta, ma la priorità più immediata in casa Inter è quella di battere il Monza. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non vuole scherzi e sta pensando di fare un po’ di turnover senza stravolgere però la sua squadra in modo da allungare e scaricare così tutta la pressione su chi insegue e che giocherà domani:

"L’indispensabile Bastoni potrebbe partire ancora da titolare come esterno sinistro, con un altro sacrificio a livello fisico, mentre il rientrante Carlos Augusto ha buone chance di entrare a gara in corso per dargli fiato. Al centro della difesa ha bisogno di recuperare anche De Vrij, per questo è in ballottaggio con Bisseck. Josep Martinez è favorito su Sommer, che potrebbe rientrare contro il Feyenoord. Barella, pare avvantaggiato su Frattesi, ma sul sardo pende il rischio della squalifica essendo diffidato in campionato così come in Champions. In più oggi contro il Monza, se le indiscrezioni fossero confermate, partirebbero dall'inizio tutti i diffidati - Bastoni, Mkhitaryan e Barella - con un particolare pericolo in vista del match contro l’Atalanta".