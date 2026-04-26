Il Napoli resta secondo da solo, Milan staccato di 2 punti: la classifica
Il posticipo della 34ª giornata tra Milan e Juventus termina 0-0. Poche emozioni a San Siro, con la rete annullata a Thuram per fuorigioco nel primo tempo e la traversa di Saelemaekers nella ripresa. Per quanto riguarda la corsa Champions, con il punto conquistato i rossoneri adesso sono terzi in classifica a -2 dal secondo posto del Napoli, la Juventus di Spalletti resta quarta con tre punti di vantaggio su Como e Roma. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
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