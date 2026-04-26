Tra Milan e Juventus vince la noia: finisce 0-0 a San Siro

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Nella ripresa la partita non cambia volto: ritmi bassi, poche occasioni e cambi che non riescono a incidere realmente.

Finisce senza vincitori né vinti il big match di San Siro tra Milan e Juventus, uno 0-0 che rispecchia perfettamente l’andamento di una gara bloccata e povera di occasioni. Le due squadre, attente soprattutto a non concedere spazi, hanno dato vita a una sfida tattica, con poche fiammate e tanto equilibrio. Già nel primo tempo il copione è chiaro: la Juventus gestisce il possesso, mentre il Milan si difende con ordine, con l’unico episodio rilevante rappresentato dal gol annullato a Thuram per fuorigioco dopo revisione VAR.

Equilibrio totale e poche emozioni fino al fischio finale

Nella ripresa la partita non cambia volto: ritmi bassi, poche occasioni e cambi che non riescono a incidere realmente. Da segnalare solo l’uscita di Modric all’80’, applaudito dal pubblico dopo uno scontro di gioco. Il risultato finale, quarto 0-0 nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, conferma l’equilibrio visto in campo. Il Milan resta terzo con 67 punti, mantenendo un buon margine sulle inseguitrici, mentre la Juventus conserva il quarto posto a quota 64, in una corsa Champions ancora apertissima.