Como, Nico Paz dimesso dall'ospedale: le condizioni in vista del Napoli

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Al termine della gara, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha rassicurato sulle sue condizioni.

Nico Paz è stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova, dove era stato trasportato dopo lo scontro con Marcandalli avvenuto nel primo tempo di Genoa-Como. Il centrocampista argentino aveva accusato un giramento di testa che gli aveva impedito di rientrare in campo dopo l’intervallo, costringendo lo staff tecnico a sostituirlo con Caqueret. Gli accertamenti svolti, tra cui una tac, hanno dato esito negativo, permettendo così al giocatore di lasciare l’ospedale e rientrare in Lombardia insieme alla squadra. Riporta Sky Sport.

Lo scontro e le rassicurazioni di Fabregas

L’episodio aveva inizialmente fatto temere il peggio per il difensore rossoblù, ma entrambi i giocatori erano riusciti a concludere il primo tempo. Solo successivamente Nico Paz ha manifestato problemi alla vista e giramenti di testa, motivo per cui è stato accompagnato in ospedale per ulteriori controlli. Al termine della gara, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che il giocatore stava meglio, pur avendo avuto difficoltà a vedere da un lato subito dopo l’impatto.