Inter, Inzaghi sorride: recuperati due titolari per il Feyenoord

vedi letture

Importante notizia per l'Inter in vista della sfida di domani contro il Feyenoord, andata dell'ottavo di Champions League che si giocherà al De Kuip di Rotterdam. Durante la seduta di rifinitura ad Appiano Gentile infatti il tecnico Simone Inzaghi ha riaccolto in gruppo Yann Sommer, col portiere svizzero che si è allenato con un tutore dopo l'intervento chirurgico alla mano.

Lo svizzero è quindi da considerarsi recuperato per il big match di domani, così come il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Buone notizie anche per quel che riguarda Hakan Calhanoglu, col turco che ha lavorato regolarmente insieme al resto del gruppo dopo il colpo ricevuto contro il Napoli che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco del Maradona.

Ricordiamo inoltre che per la trasferta in Olanda Inzaghi non avrà a disposizione 4 esterni su 5: assenti per infortunio Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto, con Dumfries che è l'unico giocatore di ruolo presente. Per questo, nelle prove tattiche di questa mattina, il tecnico nerazzurro ha provato Alessandro Bastoni nell'inedito ruolo di quinto a sinistra di centrocampo. Questa quindi la probabile formazione dei nerazzurri, schierati col consueto 3-5-2: Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Thuram.