Inter, Koné resta in cima alla lista: tra le alternative un nome accostato al Napoli

Inter, Koné resta in cima alla lista: tra le alternative un nome accostato al NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:15Serie A
di Antonio Noto

Manu Koné resta un obiettivo concreto per l’Inter, anche se per convincere la Roma serve un’offerta irrinunciabile da circa 45 milioni di euro, la stessa spesa per Lookman. I nerazzurri devono decidere se continuare la trattativa per l'attaccante nigeriano in uscita dall’Atalanta o virare sul francese della Roma, valutando attentamente esigenze tecniche e disponibilità economiche. La scelta sarà determinante per rinforzare il reparto e completare la rosa secondo le priorità di Chivu, allenatore alla ricerca di equilibrio e fisicità in mezzo al campo.

Oltre a Koné, l’Inter sta monitorando altre opzioni. Mandela Keita, già titolare davanti alla difesa con Chivu al Parma, ha età e fisico adatti, ma tecnicamente è meno completo. Più interessante Matt O’Riley del Brighton, numero 8 inglese di 188 cm, tecnicamente valido e seguito da Juventus e Napoli, oltre che dall’Atalanta la scorsa estate. O’Riley offre qualità e forza fisica, ma non è da considerare un giocatore blindato. La scelta finale dovrà conciliare talento, robustezza e compatibilità tattica con le esigenze della squadra. A riportarlo nella sua edizione di oggi, è il Corriere dello Sport.