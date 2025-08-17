Inter, Koné resta in cima alla lista: tra le alternative un nome accostato al Napoli

vedi letture

Manu Koné resta un obiettivo concreto per l’Inter, anche se per convincere la Roma serve un’offerta irrinunciabile da circa 45 milioni di euro, la stessa spesa per Lookman. I nerazzurri devono decidere se continuare la trattativa per l'attaccante nigeriano in uscita dall’Atalanta o virare sul francese della Roma, valutando attentamente esigenze tecniche e disponibilità economiche. La scelta sarà determinante per rinforzare il reparto e completare la rosa secondo le priorità di Chivu, allenatore alla ricerca di equilibrio e fisicità in mezzo al campo.

Oltre a Koné, l’Inter sta monitorando altre opzioni. Mandela Keita, già titolare davanti alla difesa con Chivu al Parma, ha età e fisico adatti, ma tecnicamente è meno completo. Più interessante Matt O’Riley del Brighton, numero 8 inglese di 188 cm, tecnicamente valido e seguito da Juventus e Napoli, oltre che dall’Atalanta la scorsa estate. O’Riley offre qualità e forza fisica, ma non è da considerare un giocatore blindato. La scelta finale dovrà conciliare talento, robustezza e compatibilità tattica con le esigenze della squadra. A riportarlo nella sua edizione di oggi, è il Corriere dello Sport.