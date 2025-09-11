Inter, Lautaro vince il premio 'Gentleman Fair Play Serie A': "Che orgoglio!"
Lautaro Martinez continua a collezionare riconoscimenti non solo in campo, ma anche per il suo comportamento fuori dal rettangolo di gioco. Il capitano dell’Inter è stato premiato con la storica torretta di San Siro in occasione della 30ª edizione del Premio Gentleman Fair Play, manifestazione che da anni celebra correttezza e valori sportivi.
Impegnato con la Nazionale argentina, l’attaccante non ha potuto presenziare alla cerimonia, ma ha voluto inviare un videomessaggio di ringraziamento ai tifosi che lo hanno votato: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sono molto orgoglioso di ricevere questo premio. Voglio ringraziare tutti i tifosi che hanno scelto me, ho saputo che sono stati tantissimi. Sono felice di averlo conquistato per il secondo anno consecutivo”.
