Inter-Lazio, le formazioni: Sucic e Bonny dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lazio, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.