Ufficiale Inter-Lecce, le formazioni: out Lautaro, sempre panchina per Zielinski

vedi letture

San Siro torna a colorarsi di nerazzurro. I campioni d'Italia dell'Inter, reduci dal 2-2 di Marassi contro il Genoa, faranno il loro esordio stagionale in casa. Di fronte, il Lecce, che ha iniziato il campionato in maniera abbastanza traumatica contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle 20,45: arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Lautaro: il capitano non va neanche in panchina. Esordio da titolare con la maglia nerazzurra per Mehdi Taremi, al fianco di Thuram. Rispetto al pari di Genova, torna dal 1' Pavard al posto di Bisseck: confermato Darmian.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.